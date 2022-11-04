Mergen Çayı’nda çalışmalar devam ediyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Mergen Çayı’nda taşkınların önlenmesi ve tarım arazilerinin korunması amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Islah projesinin tamamlanmasıyla birlikte Nazilli’deki tarım arazileri taşkınlardan korunarak, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak. Bu çerçevede yapımına başlanan Suni Besleme Tesisi inşaatında da çalışmalar hız kesmezken DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender bölgede incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda “Bölge Müdür Yardımcımız Mehmet İskender, beraberinde ilgili Şube Müdürlerimiz ve ilgili heyet ile birlikte, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapım çalışmaları aralıksız devam eden Mergen Çayı Islah çalışmalarında ve Suni Besleme Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu” ifadeleri yer aldı.