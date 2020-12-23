Menderes Nehri alarm vermeye başladı

Aydın’ın en önemli akarsuyu olan ve adını taşıyan Büyük Menderes Havzası’na hayat veren Büyük Menderes Nehri, kuraklık nedeniyle adeta suya hasret kaldı. Geçtiğimiz yıllarda kış sezonunda Büyük Menderes Nehri’ndeki su taşkınları ilin en önemli sorunlarının başında yer alırken bu yıl ilin en büyük sorunlardan biri ise nehrin kuruma tehlikesi içerisinde yer alması oldu.

Türkiye’deki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası, bölge için önemli su kaynağı. Afyon’un Dinar İlçesi’nden doğup, Uşak, Denizli ve Aydın illerinden geçerek Ege Denizi’nden dökülen Büyük Menderes Nehri aslında sadece su değil aynı zamanda, Menderes Ovası’ndaki binlerce dönüm verimli araziyi sulayarak bölgede ekmeğini tarımdan kazanan binlerce kişinin ümidini taşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda binlerce mevsim yağışları ile birlikte toplanan suları taşıyamayan Menderes Nehri’nin taşması sonucu Nazilli’den Söke’ye kadar binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalmıştı. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Aralık ayında bile nehrin çok az miktarda su taşıdığını belirten Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çok kurak bir sezon yaşandığını belirtti. Aydın ilinde metrekareye Kasım ayı uzun yıllar ortalama yağış miktarı 92 kilo 600 gram iken 2020 yılının Kasım ayında sadece 1 kilo 400 gram yağış düştüğünü belirten Başkan Kendirlioğlu, önümüzdeki sezon için bölgedeki en büyük sıkıtının kuraklık olduğunu söyledi.

Geçen yıllarda çekilen fotoğraflarla bu yıl çekilen fotoğraflarda objektiflere yansıyan görüntüler, kuraklığı ve yağış miktarındaki eksikliği böyle gösterdi.