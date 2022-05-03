banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Bodrum’da sahiller boş kaldı
Bodrum’da sahiller boş kaldı

Menderes Çifti, Aydın enginarına değer kattı,

Türkiye’nin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi’nde enginar üretimi sıradan çiftçilerin bir uğraşı değil diplomalı mühendislerin işi oldu. Üniversite eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret üzerine tamamlayan Mürşide Menderes ile eşi Bilgisayar Mühendisi Cafer Menderes devlet memurluğundan vazgeçip enginar tarlalarında mesai yapmaya başladılar.

AYDIN 03.05.2022, 09:20 03.05.2022, 09:56
Menderes Çifti, Aydın enginarına değer kattı,

Türkiye’nin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi’nde enginar üretimi sıradan çiftçilerin bir uğraşı değil diplomalı mühendislerin işi oldu. Üniversite eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret üzerine tamamlayan Mürşide Menderes ile eşi Bilgisayar Mühendisi Cafer Menderes devlet memurluğundan vazgeçip enginar tarlalarında mesai yapmaya başladılar.

Eşi Cafer Menderes ve kardeşi Ahmet Çelik ile birlikte Aydın enginarına değer katan Mürşide Menderes bir yandan enginar üretimi yaparken diğer yandan da Aydın enginarını başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtıyor. Kurduğu e-ticaret sistemi ile enginarla birlikte adeta şifa dağıtan Mürşide Menderes çevresine de örnek oluyor.

Ağustos sonundan Eylül ortalarına kadar dikilen enginarlardan ’Sakız enginarı’ Kasım ve Aralık aylarında, ’Bayrampaşa enginarı’ ise bahar mevsiminde hasat ediliyor. Karaciğer dostu olarak bilinen enginarın hasat dönemine girilmesi ile birlikte yemyeşil enginar bahçelerinde hummalı çalışmalara başlandı. Enginar tarlalarında ter döken Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret mezunu Mürşide Menderes, enginar sevdası ile diğer üreticilerden ayrılıyor. Çok sevdiği enginar uğruna devlet memurluğundan vazgeçerek bilgisayar mühendisi eşi Cafer Menderes ile enginar üreticisi erkek kardeşi Ahmet Çelik ile üretim yapan Mürşide Menderes kurdukları e-ticaret sistemi ile sosyal medya üzerinden Aydın enginarını Tüm Türkiye’ye gönderiyor.

“5 bin hektarın üzerinde enginar ekimi yapılıyor”

Sabah saatlerinde enginar işçileri ile birlikte tarlaya gelerek özenle enginarları toplayan Mürşide Menderes, “Aydın’ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin hektarın üzerinde enginar ekimi yapılıyor. Bu mahallenin neredeyse tamamı geçimini enginardan sağlıyor. Babam da uzun süre enginar üreticiliği yaptı. Erkek kardeşim de bu işi babamdan devralarak enginar üretimi yapıyor. Hep enginar ile iç içeydim ve yıllardır severek tüketiyorum. Üniversite öğrenimimin ardından devlet memurluğuna başladım. Ancak bu iş her zaman aklımdaydı ve sevdiğim, bildiğim işi yapmak için harekete geçtim. Çalıştığım kurumdan ücretsiz izin alarak bu işe başladım. Sağ olsun eşim de bana çok büyük destek oluyor. Hasat dönemlerinde sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek enginarları topluyoruz. Sonra bu enginarlar işletmemize gidiyor. Orada da soyularak çanağını çıkartıyoruz. Çanak enginar olarak hazırlıyoruz” dedi.

E-ticaret üzerinden Türkiye’ye yayılıyor

Özenle hazırlanan enginarları kurdukları e-ticaret sistemi üzerinden kurdukları ‘Aydın Yöresel Ürünler’ isimli sosyal medya hesabından vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Menderes, “Kamu kurumda çalışıyorken, enginar sevdasına işimize elveda dedik. Eşim bilgisayar mühendisi kardeşim de üretici. Kardeşim üreticiliği, ben pazarlamacılığını eşim de teknik olarak alt yapıyı oluşturan bilgisayar mühendisi olarak üçümüz el ele vererek e-ticarete başladık. Enginarlarımızın internet üzerinden satışını gerçekleştiriyoruz. Talep eden restoranlara, marketlere de gönderiyoruz. Bunun yanında toptan satış da yapıyoruz” diye konuştu.

"Tarladan gelen enginarlar usta eller tarafından soyuluyor"

Enginarların tarladan toplandıktan sonra işletmeye getirildiğini ve burada da soyularak çanaklarının çıkartıldığını belirten Menderes, “Enginarlar tarladan toplanarak işletmemize geliyor. Burada da usta eller tarafından soyularak çanakları çıkartılıyor. Sonrasında da içleri çıkartılarak sevkiyata hazır hale getiriliyor. Talebe göre 15, 30 ve 50’lik olmak üzere bidonların içerisine koyuyoruz. Limon ve tuz bulunan özel suyu da bidonun içerisine koyuyoruz. Son olarak da hazırladığımız enginarları Türkiye’nin 81 iline kargo yolu ile gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uzmanlar haftada 2 kez tüketilmesini öneriyorlar”

Enginarın insan sağlığına faydalı olduğunu ve uzmanlar tarafından haftada 2 kez tüketilmesinin tavsiye edildiğini belirten Menderes, “Enginarın karaciğer dostu olduğunu bilmeyen kalmadı. Uzmanlar da özellikle insan sağlığına yararlı olan enginarın haftada en az 2 kez tüketilmesini öneriyorlar. Bu sebze tam bir şifa deposu” dedi.

“Enginar etten daha değerli bir ürün”

Enginarın etten daha değeli bir ürün olduğunu ifade eden enginar üreticisi Ahmet Çelik ise şunları söyledi; “Yaklaşık 15 yıldır enginar üreticisiyiz. Kendi arazilerimizin yanı sıra kiraladığımız arazilerde de enginar yetiştiriyoruz. Bu işi babamızdan devraldık ve gittiği yere kadar da götüreceğiz. Üretimde sıkıntı yaşıyoruz, ama biz durmayacağız ve üretmeye devam edeceğiz. Enginar yıldan yıla adını daha da duyurarak pazarını genişletiyor. Bana kalırsa enginar etten daha değerli bir ürün. Lezzet olarak da bu sebzenin üzerinde tat tanımam. Bu sebzenin artık gıdadan ziyade sağlık açısından da değeri de büyük. Karaciğere çok faydası var. Enginar, sağlık ve şifa kaynağı.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
12°
parçalı bulutlu