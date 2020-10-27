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Memur-Sen Aydın’da Macron’un küstahlığını kınadı

BAŞKAN ALİ AYGÜL

AYDIN 27.10.2020, 18:18
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Memur-Sen Aydın’da Macron’un küstahlığını kınadı

Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve Hz. Peygamber’e saldıran unsurlara sahip çıkmasının cinnetin boyutlarını gösterdiğini söyledi.

Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Abbak, Diyanet Sen Şube Başkanı Süleyman Marankoz, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Kaan Çetinbaş, Sağlık Sen Şube başkanı Baki Karaer ve Bayındır Memur-Sen İl Başkanı Seyfi Başer ile birlikte yaptığı basın açıklamasına Macron’un küstahlığını kınadı.

Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, Hazreti Muhammed Mustafa’ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasını ve Müslümanları aşağılamasını kınadıklarını belirten Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, “Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Ayrıca, kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır” dedi.

Başkan Ali Aygül açıklamasının devamında “Emmanuel Macron’un siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi ’bu ülke aklını mı yitirdi’ şeklinde eleştirilmiştir. Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron’u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Özgürlük insanın, dünya insanlığın ikametgahıdır. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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