Memur-Sen Aydın İl Başkanı Aygül’ün 7 Eylül mesajı

Memur-Sen İl Başkanı Ali Aygül, Aydın’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 98. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aygül mesajında, 7 Eylül; 27 Mayıs 1919 ile 7 Eylül 1922 arasında 3,5 yıl süren yunan işgali sonrasında, acıların dindiği, albayrağımızın yeniden dalgalandığı topraklarımızın yeniden vatan olduğunun bilincine varılan gündür. 26 Ağustos’tan Afyon dan yola çıkıp, 9 Eylülde İzmir’de biten iki haftalık büyük taarruzun , silinmeyen anıları 7 Eylül’de Aydın’da her yere kazınmıştır. Aydın kent meydanında “dur yolcu “ diye başlayan şehitler abidesi, canını bu ülke için seve seve feda edenlerin unutulmayacakları ölümsüz anıtlarıdır. Tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Destanımız ile 3 Eylül 1922 günü Buharkent, 5 Eylül günü Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar, 6 Eylül günü Köşk ve Söke, 7 Eylül günü de Aydın düşman işgalinden kurtarılmıştır. Ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmalı ve yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve memleketimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız. Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutlarken, öncelikle vatan topraklarını sonuna kadar savunan ve bu uğurda hayatlarını kaybeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şanlı ordumuzu, kurtuluş mücadelesi sırasında şehit düşen Kuva-i Milliye Efeleri’ni, bu kutsal topraklara canını armağan eden şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarken gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.