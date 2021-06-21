Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın oldu

Memleket Partisi Aydın İl Teşkilatı örgütlenme çalışmalarına devam ederken, Kuşadası ilçesine başkan olarak Hasan Sargın görevlendirildi.

Memleket Partisi Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Memleket Partisi’nin resmi olarak açılışının ardından Cavit Yenipazarlı, Aydın Kurucu İl Başkanı olarak yetkilendirildi. Geçtiğimiz günlerde partisinin Aydın İl Başkanlığı’nın kuruluş dilekçesini Aydın Valiliği’ne teslim eden Yenipazarlı Memleket Partisi il yönetimi ve ilçe başkanlarının tanıttı. Kuşadası İlçe Başkanı olarak da Hasan Sargın görevlendirildi.

Aydın İl Başkanı Yenipazarlı yaptığı açıklamada "Genel başkanımız Muharrem İnce ile birlikte halkımızın özgürlüklerini demokrasi ile taçlandırmak için bu mücadeleye başladık. Bu doğrultuda 18 Mayıs’ta Memleket Partisi’nin genel merkezinin açılışının ardından mazbatalarımızı aldık. Bunun ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın ilinde de örgütlenme çalışmalarına başladık. Şu an itibari ile 11 tane ilçe başkanı örgütlenmek üzere görevlendirdiler” dedi.