Meme kanserine dikkat çekmek için pedalladılar

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir araya gelen Aydın Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, bu kez meme kanserine dikkat çekmek için pedalladı.

Aydın Ağır Pedallar Bisiklet Grubu 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde bisiklet turu düzenledi. Her hafta düzenledikleri turlarda bisiklet sürmenin yanı sıra farklı sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çeken Ağır Pedallar, Aydın Meme Hastalıkları Derneği ile Atatürk Kent Meydanı’nda ortaklaşa bir bilinçlendirme etkinliği yaptı. Aydın Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hedef Özgün tarafından meme kanseri tedavisinde erken tanı konusunda bilgilendirilen üyeler söyleşinin ardından yola çıktı.

Pembe kurdele taktılar

Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla tüm bisikletçilere ve vatandaşlara pembe kurdeleler dağıtıldı. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Ağır Pedallar Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Ok; “Böyle anlamlı bir ayda kadınlarda yaygın bir şekilde görülen meme kanserine dikkat çektiğimiz için mutluyuz. Bizler çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grubuz, erken teşhisin hayat kurtardığını çevremizde bulunan tüm kadın dostlarımıza anlatacağız. Tabii ki yanlış bilgiler vermek de bu hastalığın ciddiye alınmaması veya üzerine gidilmemesine sebep olabilir. Bu yüzden meme kanserini uzmanlarından dinledik ve detaylı bir şekilde öğrendik. Desteğinden ve işbirliğinden dolayı Aydın Meme Hastalıkları Derneği ve Prof. Dr. Hedef Özgün’e çok teşekkür ederiz" dedi.