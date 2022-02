Mazot deposu alevlere teslim olmuştu, havadan görüntülendi

Aydın’ın Çine ilçesinde, Doğanyurt Tarım Kredi Kooperatifi’nde kaynak sırasında çıkan kıvılcımın mazot deposunu tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın alanı drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, Çine ilçesi Doğanyurt Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kooperatif alanında yapılan çalışma sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım, yakındaki mazot deposunun bulunduğu alana sıçradı. Kıvılcım sıçraması sebebiyle mazot deposu bir anda tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın idari binaya ve yan tarafta bulunan evin bahçesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrasında kooperatifte büyük çaplı maddi zarar meydana gelirken, yangın alanı drone ile havadan görüntülendi.

Yangında can kaybının olmamasına sevindiklerini ifade eden Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Adıgüzel; “Yangın çıktığını öğrenince hemen kooperatife geldim. Çok şükür can kaybı yok. En büyük temennimiz çalışan arkadaşlarımızın o esnada dışarıda olması. Yangın bina içerisini tamamen sarsaydı çalışan arkadaşlarımızın dışarıya çıkma şansı olamazdı. Allah korudu. Yangın çıktığı esnada itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımız kısa sürede yangına müdahale etmişler. Çok şükür can kaybı olmaması en büyük mutluluğumuz. Mazot deposundaki ilaçlar maalesef tamamen yok oldu. Büyük çapta zarar meydana geldi” dedi.

Havadan görüntülenen yangın alanında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, zarar tespit incelemeleri de devam ediyor.