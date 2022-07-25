Mavi Bayraklı Efeler Gençlik Kampı, gençlerin yeni adresi oldu

Efeler Gençlik Kampı genç misafirlerini ağırlamaya devam ederken 4 farklı ilden kampa gelen gençler de unutulmaz bir gün geçirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde Mavi Bayrak alan Efeler Gençlik Kampı, gençlerin yeni adresi oldu. Sürekli olarak devam eden kamplara farklı illerden gençler gelirken, son olarak Karabük, Denizli, Erzincan ve Hatay illerinden gelen gençler, çeşitli etkinlikler ile unutulmaz bir gün geçirdi. Gölge oyunları, spor etkinlikleri gibi birçok aktivite ile doyasıya eğlenen gençler, kamp arkadaşlıklarıyla da sosyalleşiyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kamp tutkunlarının vazgeçilmezi olan bir yer Efeler Gençlik Kampı. Karabük, Denizli, Erzincan, Hatay illerinden katılan gençlerimiz, gölge oyunu, spor etkinlikleri ve kamp arkadaşlıkları ile dolu dolu eğlendiler” ifadelerine yer verildi.