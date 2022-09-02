MathPlay ile matematik oyunla öğrenilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Matematik Seferberliği" çerçevesinde harekete geçen Proje Adası, okul öncesinden 4. sınıfa kadar tüm matematik konularının Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğretim Programına uygun 374 farklı materyalle oyunlaştırdı.

Proje Adası tarafından herkesin oyun ile matematik öğrenmesi amacıyla hayata geçirilen MathPlay projesi, düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Milli Eğitim müfredatında yer alan tüm kazanımların birleştirilerek oyunlaştırıldığı projede, vatandaşların dijital çağda kolayca matematik öğrenmesi hedefleniyor.

Matematiğin hayatın her yerinde olduğuna dikkat çeken Proje Adası Eğitim Hizmetleri Genel Koordinatörü Metin Akyol, "Mart ayında Milli Eğitim Bakanlığımız matematik seferberliği başlattığını duyurmuştu. 21. yüzyıla geçerken dijital bir dünyaya adım attık. Dolayısıyla artık muhakeme, analiz yapan ve algoritma yazabilen insanlara ihtiyaç doğdu. Dolayısıyla diğer ulusların yanında Türkiye’nin var olması için herkesin matematik bilmesi gerektiğini bakanımız dile getirdi. Artık matematik her yerde. 216 üniversitede bu çerçevede çalışmalar başlatıldı. Biz de bu çerçevede harekete geçerek yapılanma içine girdik. Proje Adası adıyla şirketimizi Aydın ve İstanbul merkezli olarak harekete geçirdik ve ilk işimizi de İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki Konak BİLSEM’e Avrupa’nın en büyük matematik müzesini yaparak geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde de teslim ettik. Bugün çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Bakanlığımızın Matematik Seferberliği Projesi’ni açıkladığında matematiğin oyunla öğrenilmesi gerektiği belirtildi. Biz de üzerimize düşen görevi gerçekleştirdik ve bu konuda çalışmalarımızı tamamladık. Altyapımızı tamamladık. Biz de okul öncesinden 4. sınıfa kadar tüm kazanımları birleştirerek oyunlaştırdık. Bugün de bunu sergiliyoruz. Sadece Türkiye değil tüm dünyaya matematiği tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

"Matematiği ihraç etmek istiyoruz"

Matematik oyunlarını öyküleştirdiklerini ve diğer ulusların arasından sıyrılıp matematiği ihraç etmek istediklerini sözlerine ekleyen Akyol, "Her yerde matematik oyun evleri açılması gerekiyor ve bu çerçevede biz de matematik kafe açacağız. İzmir Karşıyaka’da ilk MathPlay kafemizi açacağız. Afyon’a da matematik oyun evini kazandıracağız. Kısacası ülkemize yayacağız. Derdimiz bizim Türkiye’nin diğer ulus devletlerinin önünde daha iyi bir noktasına gitmek. Gelecek düşünen, analiz eden insan kaynakları üzerine şekillenecek. Matematik aslında sadece bir matematik değildir. Bakanımız bu yüzden bu projenin yanına seferberlik kelimesini ekledi. Bunu bu yönden sahip çıkmamız lazım. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bu oyunları hazırlarken aynı zamanda öyküleştirdik. Bu aşk olmadan yapılacak bir iş değil. Geceli gündüzlü bu işi tasarladık. Bu öyküleştirmelere son dönemde storyline modeli deniyor. Avrupa ülkelerinde çalıştayları gerçekleştiriliyor. Bizim Türk çocuğumuz neden bundan mahrum kalsın. Burada sadece oyunla değil bunu öyküleştirerek de bir taraftan Türkçe’nin de zenginleşmesini sağlamamız gerektiğine inandık. Türkçe’nin zenginliği diyoruz ama bizim adımız MathPlay. Biz bunu sadece Türkiye arenasında değil büyük düşünüyoruz. İnşallah bu çalışmalarla Türkiye matematiği ihraç eden bir ülke haline gelir. O yüzden adımızı, haritamızı büyük koyduğumuz için böyle bir isim ile projemizi gerçekleştirdik. Bu projemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.