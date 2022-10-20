Matematik ve Bilim Parkı öğrencileri ağırlamaya devam ediyor

Efeler Belediyesi’nin Kemer Mahallesi’nde hizmete açtığı ve Aydın’da bir ilk olan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçiler ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Erasmus+ programı ile Türkiye’ye gelen yabancı öğrencileri misafir eden parkın konukları bu kez Efeler ilçesinde bulunan özel bir okul oldu. Matematik ve Bilim Parkı’nı gezen öğrenciler, parkta hatıra fotoğrafları çekilmeyi de ihmal etmediler.

Tesisin çok eğlenceli ve öğretici olduğunu vurgulayan öğrenciler, “Çocukların matematiği ve bilimi sevmesi açısından çok önemli bir tesis olduğunu düşünüyoruz. Küçükken birçoğumuzun korkulu rüyası matematikti. Böyle bir tesisi gezme fırsatını ilk defa buluyoruz. Burayı gelip görmek bizleri çok mutlu etti, içeride çok eğlendik. Matematik adına böyle bir projeyi hayata geçirdiği için belediye başkanımıza ve bizleri burada güler yüzle karşılayan tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştular.