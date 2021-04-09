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Matbaalarda imsakiye mesaisi

Ramazan ayına saatler kala Aydın’daki matbaalarda imsakiye mesaisi başladı. İmsakiyenin asırlık bir gelenek olduğunu ve teknolojinin gelişmesine rağmen halen kullanıldığını belirten Aydın’ın en maharetli matbaa ustalarından Dinçer Dindar, imsakiye dağıtımlarının da başladığını söyledi.

AYDIN 09.04.2021, 16:24
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Matbaalarda imsakiye mesaisi

Ramazan ayına saatler kala Aydın’daki matbaalarda imsakiye mesaisi başladı. İmsakiyenin asırlık bir gelenek olduğunu ve teknolojinin gelişmesine rağmen halen kullanıldığını belirten Aydın’ın en maharetli matbaa ustalarından Dinçer Dindar, imsakiye dağıtımlarının da başladığını söyledi.

Bu sene ilk sahura Nisan ayının 13. Gecesi kalkılacağını Kadir gecesinin 8 Mayıs Cumartesi gecesi olduğunun tahmine dildiğini belirten Dinçer Dindar, 13 Perşembe günü idrak edilecek Ramazan Bayramı için bayram namazının da 06:32’de kılınacağını belirtti.

İçinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla 2 yıldır ramazan ayının buruk yaşandığını belirten Dindar, aynı zamanda paylaşma ve dayanışma günleri olan Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, bu mübarek ayın herkese bolluk-bereket getirmesini ve eski tadında bayramlar kutlanmasını diledi.
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