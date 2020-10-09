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Marmaris’te aranan göçmen kaçakçısı, Kuşadası polisine yakalandı
MARMARİS’TE ARANAN GÖÇMEN KAÇAKÇISI, KUŞADASI POLİSİNE YAKALANDI
AYDIN 09.10.2020, 09:18
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen polisler Marmaris’e göçmen kaçakçısını kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan GBT kontrolünde şüphelinin İ.B.(35) olduğu, Marmaris İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekiplerince kelepçe ile zapt edilerek mahkemeye sevk edilmek üzere nezarete götürüldü.
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