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Marmaris yangın çalıştayı sona erdi

Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliği ile düzenlenen Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı sona erdi.

AYDIN 15.11.2021, 16:59
Marmaris yangın çalıştayı sona erdi

Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliği ile düzenlenen Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı sona erdi.

Çalıştaya katılan akademisyenler ve kurum temsilcileri önümüzdeki sürece dair önemli kararların alındığını dile getirdi.

Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliği ile düzenlenen Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı sona erdi. 7 üniversiteden akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinde bulunduğu çalıştayda oluşturulan çalışma grupları yangın öncesi, sırası ve sonrasıyla ilgili fikirlerini ortaya koydu.

‘Eğitim’, ‘Organizasyon Yapısı’, ‘Mevzuat’, ‘Ekosistem Önlemleri’, ‘Teknik Altyapı’ ve ‘Arazi Kullanımı’ konu başlıklarında yapılan sonuç bildirgesinin açıklanmasının ardından çalıştay sona erdi. Yetkililer sonuç bildirgesinin kitapçık haline getirilerek önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Kavgacı, oldukça başarılı sunumlar yapıldığını söyledi. Kavgacı, “Oldukça kapsamlı sonuçlara ulaştık. Bu sonuçlar gerek Marmaris Belediyesi gerekse orman yangınları ile ilgili karar vericiler için önemli bilgiler sunacağını düşünüyoruz. Sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimin ve akademisyenlerin bir araya geldiği bu çalıştayın sonuçlarının ülkemiz ormancılığına katkılar sunmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Orman Mühendisi Vehbi Tutmaz ise küresel iklim değişikliği nedeniyle bundan sonra orman yangınlarının toplum üzerinde çok farklı etkilerinin olacağının öngörüldüğünü ifade ederek, özellikle orman civarında yaşayan kişilerin yangınlara duyarlı olması ve bilinçlenmesi gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu ise uygulamada karşılaşılan sorunların ortaya konması açısından çalıştayın etkili olduğunu belirtirken; Öğretim Görevlisi Burçin Yenisey Kaynaş ise önemli ve etkili önerilerin yapıldığını dile getirdi.

Öğretim Görevlisi Coşkun Okan Güney ise yangınla ilgili tüm kurumların çalıştayda bir araya geldiğini belirterek “Tüm sorunların tespiti ve çözümleri masaya yatırılıyor” dedi. Ahbap Platformu Genel Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu da çalıştayın sonuçlarının tüm Türkiye için çok önemli olacağını ifade etti.

Yangından en çok etkilenen arı üreticileri adına çalıştaya Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin katıldı. Sektörün ciddi zarar gördüğünü söyleyen Şahin, “Muğla’da yaklaşık 1 milyon 200 bin arı kovanı var. 6- 7 bin arı kovanı yandı. Bu cüzi bir rakam olarak görülebilir. Biz arı kovanlarının yanmasında şikayet etmiyoruz. Bizim esas üzüldüğümüz yüzyıllardır Muğla’ya kaynaklık yapan çam balı alanlarımız yandı. Bu kadar alanı kaybettik ama yerine yeni alanlar oluşturamıyoruz. Bir takım engellerle karşılaşıyoruz. Bizim artık bu kaybedilen alanların yerine 2022 yılının Mart ayından başlamak üzere acilen yapılması gerek. Bunu Muğla’nın diğer kızılçam ormanlarında yapabiliriz” diye konuştu. Propolis Kurucusu Aslı Elif Tağanur Samancı ise arıcılık masasında yapılması gerekenleri konuştuklarını söyledi.

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