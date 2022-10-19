Marketin paletlerini çalan hırsızlar yakalandı

Olay, Didim ilçesi Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir marketin önünde bulunan 30 adet palet çalındı. Yaşanan olayın ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen araç ekiplerin teknik takibi ile kısa sürede yakalandı. Araç içerisinde bulunan Y.K., M.Y. ve İ.Y. isimli 3 şüpheli çalınan malzemeler ile kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler alınan ifadelerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini kabul etti. Çalınan malzemeler market sahibine teslim edilirken 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.K., M.Y. ve İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.