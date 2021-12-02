Mantar mevsimi geldi, uzmanlar vatandaşları uyardı

Aydın’da doğal mantarların çıkmaya başlaması ile birlikte vatandaşları zehirli mantar türleri hakkında uyaran EKODOSD Bilim Danışmanı Dr. Oğuzhan Kaygusuz; “Lütfen bilmediğiniz mantarı tüketmeyin” dedi.

Aydın’da sonbahar aylarında köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan doğal mantar olarak bilinen çıntar, pazar tezgahlarında yerini alırken, uzmanlar vatandaşları zehirli mantar türleri hakkında uyardı. Her mantarın farklı özellikleri olduğu, yenilebilen mantarlar olduğu gibi doğada çok zehirli mantarların da bulunduğu, zehirli ve zehirsiz mantarların bazen birbirine çok benzediği görülürken, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Bilim Danışmanı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, bazı zehirli mantarların çıntar mantar türüne benzetilerek toplanması sonucu zehirlenmelerin yaşandığını belirtti.

Yenilebilir olduğu kesin olarak bilinmeyen ve tanımlanmayan mantarların kesinlikle toplanmaması ve yenmemesi gerektiğini ifade eden Kaygusuz, “Kuşadası mantar türleri açısından çok zengin örnekleri olan bir bölgede yer almaktadır. Yağışların başlaması ile birlikte ormanlık alanlarda çok sayıda mantar türü doğal olarak yetişmektedir. Lezzeti, sağlık açısından faydaları veya ekonomik önemlerinden dolayı yerel halk tarafından çeşitli yabani mantarlar araziden toplanılmaktadır. Ülkemizde yenilebilir özelliğe sahip olan yaklaşık 300 kadar mantar türü bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını sonbahar aylarında parklarda, bahçelerde, yol kenarlarında, çayırlık veya ormanlık alanlarda yani çevremizde sıklıkla görürüz. Doğada çok sık karşılaştığımız yenilen mantarlar toplanarak tüketilmekte veya ihracatı yapılmaktadır. Ülkemizde pek çok yenilen mantar olmasına rağmen yenilen mantarlar ile aynı yerde ve aynı zamanda yetişen zehirli mantarlar da bulunmaktadır. Bilinmeyen bir mantarın tüketilmesi ciddi zehirlenmelere ve hatta ölümle sonuçlanabilen durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir” dedi.

Vatandaşları bilinmedikleri mantarları tüketmemesi konusunda uyaran Dr. Kaygusuz; “Mantar konusunda uzman değilseniz ya da bir mantar uzmanının kontrolünde doğadan mantar toplamıyorsanız lütfen bilmediğiniz mantarı tüketmeyin. Sağlıklı bir yaşam için mantar tüketmek istiyorsanız kontrollü alanlarda yetişen kültür mantarlarını rahatlıkla tüketebilirsiniz” dedi.