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Manisa’daki tren kazasının ateşi Söke’ye düştü
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Ankara-İzmir seferini yapan tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan ticari araca çarpması sonucu Sökeli araç sürücüsü Şükrü Sever hayatını kaybetti.
AYDIN 09.09.2022, 15:18
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Ankara-İzmir seferini yapan tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan ticari araca çarpması sonucu Sökeli araç sürücüsü Şükrü Sever hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Ankara - İzmir seferini yapan tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan Şükrü Sever (26) kontrolündeki 09 SB 345 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, trenin önünde yaklaşık 500 metre raylarda sürüklendi. Sökeli genç Ziraat Mühendisi Şükrü Sever, olay yerine yaşamını yitirdi. 26 yaşında hayatını kaybeden Şükrü Sever, Söke’de faaliyet gösteren bir turşu fabrikasında Ziraat Mühendisi olarak görev yapıyordu.
Sever’in kaza haberi Söke’de büyük üzüntü oluşturdu.
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