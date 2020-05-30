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Mangal keyfi, pahalıya mal oldu

AYDIN EFELER’DE BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA OTURAN AİLENİN HAFTA SONUNDA YAPMAK İSTEDİĞİ MANGAL KEYFİ PAHALIYA MAL OLDU. MANGAL ATEŞİNDEN SIÇRAYAN ATEŞİN EVDEKİ YATAĞI TUTUŞTURMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN ANINDA MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, ŞEHİR MERKEZİNDE MEYDANA GELEN YANGIN VE HAREKETLİLİK VATANDAŞLARI TELAŞLANDIRDI.

Mangal keyfi, pahalıya mal oldu

AYDIN EFELER’DE BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA OTURAN AİLENİN HAFTA SONUNDA YAPMAK İSTEDİĞİ MANGAL KEYFİ PAHALIYA MAL OLDU. MANGAL ATEŞİNDEN SIÇRAYAN ATEŞİN EVDEKİ YATAĞI TUTUŞTURMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN ANINDA MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, ŞEHİR MERKEZİNDE MEYDANA GELEN YANGIN VE HAREKETLİLİK VATANDAŞLARI TELAŞLANDIRDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:01
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Mangal keyfi, pahalıya mal oldu

Aydın Efeler’de bir apartmanın çatı katında oturan ailenin hafta sonunda yapmak istediği mangal keyfi pahalıya mal oldu. Mangal ateşinden sıçrayan ateşin evdeki yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile söndürülürken, şehir merkezinde meydana gelen yangın ve hareketlilik vatandaşları telaşlandırdı.

Olay öğlen saatlerinde Efeler İlçe Merkezi Hasanefendi Mahallesi 1902 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir apartmanın çatı katında oturanlar hafta sonunu mangal yakarak değerlendirmek istediği sırada mangaldan sıçrayan kıvılcım yatağı tutuşturdu. Bir anda çatı katından dumanların yükselmesi üzerine çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirip yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürürken, ev sakinlerinin mangal keyfi yarım kaldı.

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