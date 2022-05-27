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MAG-AME büyük yangın tatbikatına katıldı

IHAAW095714-GEN/27-05-2022

AYDIN 27.05.2022, 09:58
MAG-AME büyük yangın tatbikatına katıldı

IHAAW095714-GEN/27-05-2022

- MAG-AME büyük yangın tatbikatına katıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ölmez

MUĞLA (İHA) - Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri (MAG-AM) Orman Yangınları Müdahale Tatbikatına katıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde Muğla, Antalya, Mersin ve Adana’da eş zamanlı olarak Orman Yangınları Müdahale Tatbikatı yapıldı.

Muğla’da Vali Orhan Tavlı’ nın başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ve Aydın illerinden gelen destek kuvvetle birlikte 22 kamu kurum ve kuruluşundan 1388, Sivil Toplum kuruluşlarından 138, Diğer illerden 122 ve AFAD gönüllülerinden 80 kişi olmak üzere toplam 1720 personel katılım sağladı.

Muğla MAG-AME Datça, Fethiye ve Bodrum ekipleri de bu tatbikatta aktif rol alarak başından sonuna verilen görevleri yerine getirdi. Tatbikata katılan 22 kişilik ekip doğal afet ve olaylara karşı hazır olduklarını gösterdi.

(OD-Y)

27.05.2022 09:58:47 TSI

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