Maffy’nin adı Kuşadası’nda ’Caz Günleri’ ile ölümsüzleşecek

Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında, 22 Şubat’ta yaşamını yitiren Maffy lakaplı dünyaca ünlü Kuşadalı caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay’ın adını yaşatmak için Güvercinada’da düzenlenen caz ve klasik müzik günlerinin isminin ’Maffy Jazz Günleri’ olarak değiştirilmesine karar verildi.

Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda 2022 yılının Şubat ayına kadar Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı’nın kullanımına sunulan Tarihi Kervansaray ile ilgili tahsis süresi 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonuna kadar uzatıldı. Başkan Ömer Günel, konservatuvarın yeni binasının yapımının da Kuşadası Belediyesi tarafından üstlenildiğini belirtti.

Belediye Meclisi toplantısında karara bağlanan bir diğer konu ise 22 Şubat’ta yaşamını yitiren Maffy lakaplı dünyaca ünlü Kuşadalı caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay’ın anısını yaşatmak ile ilgili oldu. Alınan kararla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde yaz sezonu boyunca Güvercinada’da düzenlenen caz ve klasik müzik günlerinin ismi ’Maffy Jazz Günleri’ olarak değiştirildi. Maffy’nin heykeli ile ilgili olarak yaşanan tartışmalara da açıklık getiren Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Ahmet Muvaffak Falay’ı unutturmamak ve ismini yaşatmak için 4 ay önce başlatılan heykel çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Daha önce var olan çeşitli noktaları zarar görmüş plastik heykelin yol yapım çalışmaları nedeniyle kaldırıldığını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Maffy’nin anısını layığıyla yaşatmak için dünyaca ünlü heykeltıraşımız Cem Sağbil tarafından yapımı sürmekte olan bronz heykel, en kısa süre içerisinde kentimizin merkezi bir noktasına yerleştirilecek” dedi.

Toplantıda ayrıca 25-28 Nisan tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentinde düzenlenecek olan Seatrade Cruise Global Fuarı’na katılım kararı alındı. Kararın ardından konuşan Başkan Ömer Günel, 2022 turizm sezonundan kruvaziyer turizmi açısından çok umutlu olduklarını söyledi. Bir İtalyan gemisinin 24 saat kentte kalacağını ve bir firmanın da Kuşadası’nı home port yaptığını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Bu durum da elbette ki kent ekonomimize ve esnafımıza oldukça olumlu yansıyacaktır. Bu yıl 500’e yakın gemi seferi bekliyoruz. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak çarşılarımızı bütünüyle yeniledik. Grand ve Orient Bazaar’daki çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayarak kruvaziyer yolcularımızı en iyi şekilde karşılayacağız. Hayırlı bir sezon diliyorum” diye konuştu.