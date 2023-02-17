Madenciler, depremdeki başarılı çalışmaları ile dikkat çekti

Türkiye’yi derinden etkileyen ve 10 ili yerle bir eden asrın en büyük doğal felaketinde başarılı çalışmaları ile göz dolduran madenciler halkın kahramanı oldu.

Merkezi Kahramanmaraş olan ve yıkıcı etkisi başta Hatay olmak üzere 10 ilde yaşanan deprem Türkiye’nin en önemli gündem maddesi. Türkiye’nin kalbi, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17’den beri Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin yıktığı 10 ilde atıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da depremdeki arama kurtarma çalışmalarında en çok konuşulan ekipler madenciler oldu.

Dünyanın dört bir tarafından arama kurtarma uzmanları deprem bölgesinde enkaz altında kalan canları kurtarmak için insan üstü bir emek verirken yer altında çalışan madencilerin çalışmalar sırasında gösterdikleri beceri ve başarıları göz doldurdu.

Adeta doğal bir arama kurtarmacı olduklarını gösteren madenciler deprem bölgesine ulaşır ulaşmaz yüzlerce kişiyi enkazdan kısa sürede kurtarmayı başardı.

“Domuz damı” sistemi ile enkazda ilerlediler

Cumhurbaşkanlığına ait TC-TUR uçağıyla deprem bölgesine giden, ömürleri yer altında geçen madenciler, termal kameraları ve teçhizatlarıyla ‘domuz damı’ adını verdikleri yöntemle 10 ilde yüzlerce vatandaşı enkaz altından çıkararak depremzdelerin 2. kez hayata tutunmasını sağladılar.

Başta gazeteciler olmak üzere kurtarma çalışmalarına şahitlik eden herkesin dikkatini madencilerin başarısı çekerken, gerek haberlerde gerekse sosyal medya paylaşımlarında madencilere tebrik yaptı.