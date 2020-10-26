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Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI: 1 YARALI
AYDIN 26.10.2020, 19:32
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Aydın’ın Söke ilçesinde yer alna bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, edinilen bilgiye göre maden ocağı sahasında 58 yaşındaki Ahmet O. yönetimindeki 09 JM 413 plakalı kamyon moloz boşalttığı esnada devrildi. Kaza sonrasında sürücü Ahmet O. aracın içerisinde sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine İtfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerine sevk edildi. Uzun süren çabaların ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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