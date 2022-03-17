Madde bağımlısı şahıs, çocukların gözü önünde yere yığılıp kaldı

Aydın’da bir eğitim kurumunun bahçesine giren genç bir şahıs, çocukların gözü önünde önce sigaraya benzer bir şey içti, ardından olduğu yere yığılıp kaldı. Kötü manzarayı bizzat şahit olan çocuklar, “Önce sigara gibi bir şey yakıp içti sonra olduğu yere yığılıp kaldı. Biz de 112’yi arayıp yardım istedik” diyerek hiçbir şeyden habersiz yaşadıkları durumu anlattılar.

İlginç olay saat 16:45 sıralarında Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde bulunan bir eğitim kurumunun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bahçesi kamuya açık olan yere gelen 30 yaşlarındaki adının M.E. olduğu belirtilen bir şahıs, duvarın dibine gidip kağıda sarılı sigara gibi bir şey yaktı. Bir süre yaktığı şeyin dumanını içine çeken şahıs, daha sonra fenalaşarak olduğu yere yığılıp kaldı. Gördükleri manzara karşısında ne yapacağını şaşıran çocuklar, şahsın debelendiğini görünce korkup durumu 112 Acil Servis arayarak ihbar etti. Kısa sürede bölgeye gelen acil sağlık ekipleri, şahsın almış odluğu uyuşturucu maddenin etkisi ile baygınlık geçirdiğini belirledi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen şahıs, bir süre sonra kendisine gelip ayılınca bölgeden elindeki poşet ve sırt çantası ile birlikte ayrıldı.