Maç sırasında hayatını kaybeden futbolcu Kaya’nın adı Efeler’de yaşayacak

Aydın 1’inci Amatör Küme 3’üncü Grup’taki Demirci Gençlikspor-Hayri Usta Sportif maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hüseyin Kaya’nın ismi, Efeler ilçesindeki bir parka verildi.

Efeler Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıya Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlık yaptı. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının en dikkat çeken gündem maddesi ise Aydın 1’inci Amatör Küme 3’üncü Grup’taki Demirci Gençlikspor-Hayri Usta Sportif maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Hüseyin Kaya’nın isminin bir parka verilmesi oldu.

Mimar Sinan Mahallesi 2367 Sokak’ta bulunan alanda yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi ile ilgili Kültür, Sanat ve Engelliler Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edilirken, parka maç sırasında hayatını kaybeden genç futbolcu Hüseyin Kaya’nın isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Gündemin bir diğer maddesi ise uluslararası turnuvalarda dereceye girerek Efeler’i başarıyla temsil eden sporcuların ödüllendirilmesi oldu. Efeler’in tanınmasına katkı sağlayan sporculara ayni, nakdi ödül verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a yetki verilmesi ile ilgili görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edilirken, turnuvalarda birinci olan sporcuya 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL para ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 3 Temmuz Pazartesi saat 16.00’da tekrar toplanmak üzere meclisi kapattı.