Liseli öğrenciler kültür ve değerlerin yozlaşmasına savaş açtı

Efeler Aydın Sosyal Bilimler Lisesinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un da katıldığı “Popüler Kültür ve Değerlerin Yozlaşması” konulu Ortaöğretim Öğrenci Çalıştayı gerçekleştirildi.

Yapılan çalıştayla Kültür Muhafızları olan liseli öğrenciler yaptıkları tespitler ve buldukları çözüm önerileri ile kültür ve değerlerimizin yozlaşmasına savaş açtı.

Efeler Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Aydın genelindeki lise öğrencilerine yönelik olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programı kapsamında yürütülen “Popüler Kültür ve Değerlerin Yozlaşması” konulu ortaöğretim öğrenci çalıştayı gerçekleştirildi.

Lise öğrencileri ile birlikte öğretmen ve okul yöneticilerinin de katıldığı ve gençlik sorunlarının masaya yatırıldığı çalıştayda özellikle son zamanlarda bir hayli hissedilen Popüler Kültür ve Değerlerin Yozlaşması konusu ele alındı.

Ülkemizde yaşanan gençlik sorunları üzerine fikir üreterek belirlenmiş olan sorunlar üzerine çözüm önerilerinde bulunacak olan lise öğrencilerinden, çalıştayın sonunda bu sorunlar kapsamında önleyici çalışmalar ortaya koymaları bekleniyor.

Çalıştayın sonunda ise öğrencilerden gelen fikir ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporlar birleştirilerek kitapçık haline getirilecek ve gençlik sorunlarına birinci elden yani lise öğrencilerinden bizzat kalıcı çözümler getirilmiş olacak.