Liseli gençlerden depremzede aileleri duygulandıran proje

Aydın Söke Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla depremzede aileler için gıda kolisi hazırladı. Hazırlanan koli üzerine Sökeli şehitlerin fotoğraf ve isimlerini de yapıştıran gençlerin projesi ise görenleri duygulandırdı.

Aydın’ın Söke ilçesinde bir araya gelen lise öğrencileri depremzede aileleri duygulandıran bir projeye imza attı. Söke Anadolu Lisesi Ailelerle Buluşuyor adıyla hayata geçirdikleri proje çerçevesinde depremzede aileler için gıda kolisi hazırlayan liseli gençler, Sökeli şehitleri de unutmadı. Hazırladıkları gıda kolilerinin üzerine Sökeli şehitlerin fotoğraf ve isimlerini yapıştırarak farkındalık oluşturan gençlerin projesi ise takdir topladı. Söke Anadolu Lisesi öğrencileri ilçe genelinde ikamet eden depremzede ailelere kolileri dağıtırken, kolilerin üzerindeki fotoğraflar ise görenleri duygulandırdı.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri çerçevesinde Söke Anadolu Lisesi öğrencilerinden, deprem bölgesinden ilimize gelen aileleri duygulandıran bir proje hayata geçirildi. ‘Söke Anadolu Lisesi Ailelerle Buluşuyor’ projesi ile öğrenciler, üzerlerine Sökeli şehitlerimizin fotoğraflarını ve isimlerini yapıştırdıkları gıda kolilerini, deprem bölgesinden gelerek Söke ilçemizde ikamet eden ailelere ulaştırdı. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle dağıtılan gıda kolileri şehitlerimizin ailelerini de duygulandırdı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Çanakkale şehitlerimizi anarak Sökeli şehitlerimizin isimlerini de yaşatmak amacıyla yürütülen bu anlamlı proje için, okulumuz öğrenci, öğretmen ve yöneticileri ile emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.