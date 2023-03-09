Latmos’ta heyecanlandıran keşif

Önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos’ta yapılan araştırmalar sonunda heyecanlandıran bir keşif daha yapılarak, tarih öncesi döneme ait olduğu düşünülen ve kayıtlarda olmayan yeni figürlerin olduğu kaya resimleri bulundu.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi özelliği taşıyan Aydın, her geçen gün cazibesini artırmaya devam ederken, doğal güzellikleri ve tarihle iç içe yapısıyla dikkat çeken yerlerden olan Latmos bölgesi de tarihin gizemini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin rotasına giriyor. Bölgenin korunması ve tarihi öneminin ortaya çıkarılması adına yürütülen araştırmalar da aralıksız devam ederken, Latmos’un sahip olduğu önemli kaya resimleri de tarih öncesi dönemlere ışık tutuyor.

Alman Arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından 1994 yılında keşfedilen Batı Anadolu’da bilinen ilk tarih öncesi kaya resimlerinin sayısı ise o günden bu yana bulunan yeni resimlerle birlikte 200’e ulaştı. Konu ve üslup açısından benzersiz özelliklere sahip Latmos kaya resimlerinin ana konusu ise kadın-erkek ilişkisi, aile ve ailenin sürekliliği, ilkbahar şenlikleri, düğün törenleri, özellikle genç kızların yetişkinler dünyasına giriş törenleriyle ilişkili olduğu görülürken birçok resimde bezemelere ve dokuma desenlerini andıran figürlere de rastlanmaktadır. Son olarak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan araştırmalarda bir kaya üzerinde ve oyuklarında tarih öncesi döneme ait olduğunu düşünülen yeni bir resim daha bulundu.

Yeni keşfin ardından Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat ettiklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Bir kaya yüzeyine ve doğal oyuklarına çizilen resimlerde insan figürlerinin ve süs motiflerinin olduğu tespit edildi. Doğal oyukta çizilen bir figürün şekilsel olarak daha önce bulunan kaya resimlerinden farklı olduğu görüldü. Latmos bölgesinde prehistorik kaya resimleri konusunda yıllarca çalışma yürüten Dr. Anneliese Peschlow’la, yeni bulunan resimlerle ilgili bir değerlendirme yapıldı. Yeni bulunan resmin Peschlow’un kayıtlarında olmadığı ve ilginç figürlerle karşılaşıldığı belirtildi. Tespit edilen kaya resimleriyle ilgili gerekli incelemenin yapılarak koruma altına alınması için, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verildi. 1994 yılında Söğütözü’nde tespit edilen ilk kaya resminden sonra 200’e yakın resim bulunmuştur. Latmos Dağları’nın engebeli, birbiri üzerine yığılmış kayaları arasında geniş bir alana yayılan binlerce kaya sığınağı ve mağaranın olduğu düşünüldüğünde, bunları araştırmanın ve tespit etmenin ne kadar zor olduğu ve on yıllara ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Kaleleri, antik taş yolları, manastırları, savunma yapılarıyla adeta bir açık hava müzesi niteliğinde olan Latmos Dağları’nın karmaşık yapısında kaya resimlerini bulabilmek hiçte kolay değildir. Bulunan kaya resmi bir kere daha gösteriyor ki, Latmos bölgesinde binlerce kayanın içinde tarih öncesi resim sanatçılarının çizdiği nice resimler keşfedilmeyi bekliyor. Latmos (Beşparmak) Dağları dünya mirasıdır ve bütüncül olarak korunmalıdır” dedi.