Latmos’a yılın ilk karı düştü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Doğal peyzajı ve kaya resimleri ile Aydın’da önemli bir yere sahip Latmos’a yılın ilk karı düştü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül ise Latmos’un eşsiz güzelliğini havadan görüntüledi.

Doğa güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’da doğal peyzajı ve tarihi dokusu ile dikkat çeken Latmos, gün geçtikçe cazibesini artırmaya devam ederken, doğa fotoğrafçılarının da rotasında yer alıyor. Önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos’a yılın ilk karı düşerken, ortaya çıkan görüntüler ise mest etti. Doğal peyzajın beyaza bürünmesi ile oluşan kartpostallık görüntüler, eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül tarafından havadan görüntülendi. Tarih ile doğanın iç içe yaşadığı Latmos’un beyaz gelinlikli halinin göründüğü kareler de görenlerde hayranlık uyandırdı.

Eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül; “Latmos dağında yılın ilk kar yağışı oldu ve Latmos, beyaz gelinliğini giydi. Gördüğünüz gibi manzara muhteşem" diyerek geç de olsa kış manzarasını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.