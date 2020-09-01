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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 yaralı
LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI
AYDIN 01.09.2020, 16:51
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Aydın’ın Efeler ilçesinde lastiği patlayan otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza Ilıcabaşı Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B.’ idaresindeki 09 DG 349 Fiat marka otomobil lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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