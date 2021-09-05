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Kuzey Ege’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor.

AYDIN 05.09.2021, 15:34
Kuzey Ege’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan fırtına bekleniyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege’de yarın (06.09.2021 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın 08.09.2021 Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

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