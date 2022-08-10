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Kuzeni tarafından evde ölü bulundu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs kuzeni tarafında ölü olarak bulundu.

AYDIN 10.08.2022, 15:02
Kuzeni tarafından evde ölü bulundu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs kuzeni tarafında ölü olarak bulundu.

Olay, Çamarası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları yalnız yaşayan 47 yaşındaki Bekir Çevik’ten bir süre haber alamadı. Çevik’in kuzeni ve aynı Çamarası Mahalle Muhtarı olan Yusuf Sevim, Çevik’in yaşadığı eve geldi. Sevim, eve girdiğinde kuzenini yerde hareketsiz şekilde yatar vaziyette buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Çevik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevik’in ölüm haberini alan kuzeni yasa boğuldu. Gerekli olay yeri çalışmalarının ardından Çevik’in cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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