Kuyuya düşen domuzları itfaiye kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesi Faik Kocagöz caddesi üzerinde eski su kemeri mevkide bulunan kullanılmayan kuyuya düşen yavru domuzların yardımına itfaiye koştu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından önceki gün fark edilen domuz yavruları yardım bekliyordu. Vatandaşlar tarafından su ve yemek verilerek bir geceyi kuyuda geçirmek zorunda kalan yavru domuzlar Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Uyutulmalarının ardından kuyudan çıkarılan iki sevimli yaban domuzu yavrusu, doğal hayata salınmak üzere Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.