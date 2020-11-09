Kuyucak’tan İzmirli depremzedelere yardım aracı yola çıktı

Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesi işbirliğiyle yardımseverlerin destekleriyle oluşturulan yardımlar İzmirli depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıktı.

Kuyucak Belediyesi yardım aracı, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için İzmir’e gönderildi. Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu’nda toplanan battaniyeler ve gıda paketleri gibi acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlar araca yüklendi.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Jnd.Tgm. Burhan Algül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, depremzedelere ulaştırılmak için yola çıkan aracı uğurladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk yardımlarla ilgili olarak, “Kaymakamlığımız ve Belediyeniz işbirliği ile Kuyucak halkının destekleriyle İzmir’e yardım aracımızı gönderiyoruz. Kuyucak halkımız malzemeleri bize ulaştırdılar. Toplanan yardımlarımızı aracımıza yükledik. İnşallah sağ salim İzmirli depremzede vatandaşlarımıza ulaşır ve güzel bir şekilde değerlendirilir. İzmir’in yanındayız. Allah ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin” dedi.