Kuyucak’ta yeraltı barajı üreticilere umut oldu

Aydın’ın tarım ilçelerinden olan Kuyucak’ta yapılan Beşeylül Suni Besleme Projesi ile 10 bin metreküp su depolanarak, yer altı su kaynakları beslenmesi sağlanırken, proje üreticilere de umut oldu.

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da sulama sorununun çözüme kavuşturulması adına Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen yeraltı barajı projeleri aralıksız devam ediyor. Bakanlık koordinesinde “Yeraltı Suyu Suni Besleme ve Yeraltı Barajları Eylem Planı” ile su rezervine katkıda bulunulması amacıyla 2023 yılına kadar Ayın genelinde 6 adet yeraltı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilmiş olacak. Bu çerçevede Kuyucak ilçesinde yapılan Kuyucak Beşeylül Suni Besleme Projesi ise yeraltı su kaynaklarının beslenmesini sağlayacak. Yeraltı Barajları Eylem Planı’na göre yapılan Kuyucak Beşeylül Suni Besleme projesi ile 10 bin metreküp su depolanacak. Hayata geçirilen proje ile beslenen yeraltı su kaynakları da üreticiye umut oldu.