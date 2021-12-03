Kuyucak’ta sulama sorunu çözüme kavuşuyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle belediye tarafından yapılan ikinci sondaj kuyusundan da verimli sonuç alındı.

Kuyucak’ta yaşanması muhtemel kuraklığa çözüm arayışı için harekete geçen Kuyucak Belediyesi, ilçe genelinde açtığı ikinci sondaj kuyusundan da verim aldı. Yaşanan kuraklıkta üreticilere destek olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “İlçemiz Kuyucak merkez, Çobanisa, Pamukören ve Horsunlu gibi mahallelerimizde, 2022 sulama sezonunda, muhtemel kuraklığa karşı çiftçi ve üreticilerimizin ihtiyacı olacak sulama suyu için gerçekleştirdiğimiz derin kuyu sondaj çalışmalarımızda, şu ana kadar kazdığımız 2. kuyumuzdan da verimli sonuç aldık. Yaşanan kuraklık nedeniyle, vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sondaj çalışmalarımızın tüm üretici, çiftçi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.