Kuyucak’ta su sıkıntısı yaşanmayacak

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde geçtiğimiz yaz yaşanan kuraklık nedeniyle olumsuz etkilenen çiftçisine destek olmak amacıyla sondaj sayılarını artıran Belediye Başkanı Metin Ertürk: “2 parke taşını eksik döşerim ama üreticimin suyunu eksik etmem” dedi.

Narenciye başta olmak üzere birçok marka ürünün üretildiği ve dört mevsim tarım yapılan Kuyucak ilçesinde geçtiğimiz yaz döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçi büyük sıkıntı yaşayınca belediye tarafından çözüm arayışlarına gidildi. Tarımsal üreticilerin tarımsal alanda yaşadıkları sulamam suyu sıkıntısına sondaj sayılarını artırarak çözüm bulduklarını ve şu anda 3 su kuyusunun çiftçinin kullanımına hazır hale getirildiğini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk: “Kuyucak’ta geçtiğimiz yaz sezonu yaşadığımız kuraklık nedeniyle çiftçilerimizin, tarımsal üreticimizin çektiği sıkıntıları gidermek amacıyla Kuyucak Belediyesi olarak derin kuyu sondaj çalışmalarımızı başlattık. Öncelikle acil ihtiyaç duyulan mahallelerimizde etüt yaptırdık. Bu etütler neticesinde verimli sulama suyu bulunan alanlarda derin kuyu çalışmalarımızı başlattık. Bugün itibariyle üçüncü kuyumuzu açtık. İlk kuyumuzu Kuyucak ilçe merkezi ve Pamukören ile birlikte toplamda 3 kuyu açtık. Kuyularımızda çok verimli su bulduk. İnşallah kazılarımıza devam ederek çiftçilerimizin 2022 yılı sulama sezonunda belediye olarak katkı sunmak istiyoruz. DSİ Sağ Sahil Sulama Birliği ile işbirliği içerisine girmek istiyoruz. Kuyularımızın bir kısmını onlara devretmek suretiyle kanalet gibi onların sulama tesislerinden çiftçilerimizi yararlandırarak inşallah geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntıları önümüzdeki yıl çiftçimize yaşatmayacağız. Çiftçilerimizin kuraklıktan etkilenmeden ürünlerini zamanında sulayabilmelerini hedefliyoruz. Rabbimden dileğim, inşallah bir daha böyle kuraklıkla karşılaşmayız. Çiftçilerimize bu kuyularımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Üretim bizim için çok önemli”

Belediye bütçesinden karşılanmak üzere ilçe genelinde ihtiyaç doğrultusunda 10 civarında derin su kuyusu planladıklarını ifade eden Başkan Ertürk: “Planlama doğrultusunda 10 civarında derin su kuyusu kazacağız. Üretim bizim için çok önemli. Çiftçimizin üretmesi lazım. Yani ne yaparız; 2 parke taşını eksik koyarız, 6 ay sonra tamamlarız ama sulama konusu bizim için çok önemli. İnanıyorum ki önümüzdeki 2022 yılında rabbim iyi yağış verir sulama barajları dolar ve çiftçimiz rahat eder. Ama biz tedbiri elden bırakmama adına bu çalışmaları da ihmal etmiyoruz” dedi.