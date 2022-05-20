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Kuyucak’ta ’Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi’ kuruldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talimatları doğrultusunda ’Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi’ kuruldu.

AYDIN 20.05.2022, 10:48
Kuyucak’ta ’Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi’ kuruldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talimatları doğrultusunda ’Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi’ kuruldu.

Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi ilk gösterisini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreninde gerçekleştirdi. Halk Oyunları Eğitmeni Hülya Oktay eşliğinde çalışan özel çocuklar, 19 Mayıs’ta gerçekleştirmiş olduğu gösteriyle Kuyucaklıları mest ederken, ailelerin de mutluluğu gözlerinden okundu. Eğitmen Hülya Oktay’ın gösterinin bir kısmında öğrencisiyle yapmış olduğu dans vatandaşlardan beğeni topladı. Kuyucaklılar, gösteri sonrası özel çocukları uzun süre alkışladı.

Özel çocukları çok önemsediğini vurgulayan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak’taki özel çocuklarımıza yönelik açtığımız ücretsiz kurs sonrası çocuklarımız ilk gösterisini yaptı. Özel çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Kuyucak Belediyesi olarak onların sosyal hayata katılımlarına önem veriyoruz. Kuyucak’ta özel çocuklara yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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