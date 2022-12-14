Kuyucak’ta kurslar devam ediyor

Kuyucak Belediyesi’nin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gençlere yönelik ücretsiz kurslar tüm hızıyla sürüyor. Kuyucak’ta çeşitli devlet ve spor okullarına hazırlık kursları yoğun katılımla devam ediyor.

Kuyucak’ta ücretsiz olarak açılan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Bekçilik, Milli Savunma Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları’na hazırlık kursları gençlerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Kuyucak Atatürk Spor Salonu’nda devam ediyor. Haftanın 4 günü Kuyucak Atatürk Spor Salonu’ndaki kurslar deneyimli antrenörler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimizi her alanda hayata hazırlıyoruz. Kuyucak Belediyesi olarak gençlerimizin her daim yanındayız. Ücretsiz kurslardan yararlanmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

Kurslara katılmak isteyenler Kuyucak Atatürk Spor Salonu’na giderek kayıt olabilecek.