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Kuyucak’ta dereler kışa hazırlandı
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bulunan Mustafapaşa Deresi ve Kargılıderesi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından dere temizleme çalışmaları yapıldı.
AYDIN 08.09.2022, 13:48
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bulunan Mustafapaşa Deresi ve Kargılıderesi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından dere temizleme çalışmaları yapıldı.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kış ayları öncesinde Kuyucak’ta bulunan Mustafapaşa Deresi ve Kargılıderesi’nde temizlik çalışması yapıldı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak’ta bulunan derelerin temizlenmesinde emeği geçen DSİ yetkililerine teşekkür etti.
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