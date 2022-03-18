Kuyucak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü kutlandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlk olarak Kuyucak İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve daire amirleri Şehit Astsubay Bahri Uçuş’un Kurtuluş Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek tüm şehitler için dua etti. Ardından ilçe şehitlik anıtına çelenk konuldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Şanlı ecdadımız Çanakkale’de verdiği topyekün mücadeleyle milletimizin istiklalini ve istikbalini korumuştur. Bize düşen, kahraman ecdadımıza layık bir şekilde birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ederek dün olduğu gibi bugün de yarın da kutsal değerlerimiz için mücadele etmek, bayrağımızı daha yükseklere çıkarmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam eden programda, Kuyucak Atatürk Ortaokul öğrencileri hazırladıkları gösterileri sahneledi. Programın ardından ilçe genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenmiş olan ’Şehide Vefa’ adlı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.