Kuyucakspor, Büyükşehir’i tek golle geçti

Aydın Amatör Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Kuyucakspor, evinde ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor’u tek golle geçti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi takım Kuyucakspor oldu. Dakika 20’de karambolde yaşanan pozisyonda Uğur Kötelioğlu’nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Kuyucakspor, çok sayıda pozisyonu harcadı. 90 dakikayı 1-0’lık üstünlükle tamamlayan Kuyucakspor, şampiyonluk yolunda kritik bir engeli geçti. Bu galibiyetle puanını 12 yapan Kuyucakspor, lider Aydınspor’un 3 puan gerisinden zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Kuyucaksporlu taraftarlar takımı tribüne çağırarak galibiyeti kutladı. Meşalelerle coşan Kuyucakspor taraftarı, “Şampiyon Kuyucakspor” tezahüratları yaptı.

Pamukören Stadı’nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda taraftarın yanı sıra Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, Kuyucakspor Kulübü Başkanı Akif Tekin de takip etti.