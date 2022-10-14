Kuyucaklı sporcular ilk resmi maçından galibiyetle döndü

Amatör Spor Haftası çerçevesinde düzenlenen turnuvalardan başarılarla dönen Kuyucaklı sporcuların fırtınası bu kez voleybolda devam etti. İlk resmi maçına çıkan kız voleybol takımı Gencelli İdman Yurdu, Aydın Ticaret Odası (AYTO) İlkokuluspor’u 3-0 yendi.

Geçtiğimiz sezon Kuyucak Belediyespor’u oluşturan genç kızlar, bu sezon 2. Lig’de mücadele eden ve statü gereği genç kızlar ligine katılması gereken Gencelli İdman Yurduspor’a fedakarlık göstererek transfer oldu. Gencelli ile ilk resmi maçına çıkan genç kızlar ise rakibi Aydın Ticaret Odası (AYTO) İlkokuluspor’u 25-14, 25-17 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından Kuyucak Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada “Geçtiğimiz sezon Kuyucak Belediyespor’u oluşturan genç kızlarımız bu sezon 2. Lig’de mücadele eden Gencelli İdman Yurduspor’un statü gereği genç kızlar ligine katılması gerektiğinden dolayı fedakarlık göstererek Gencelli’ye transfer oldu. Kuyucak fırtınası bu kez voleybolda sürdü. Kızlarımız Gencelli İdman Yurdu formasıyla, Kuyucak Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen 2022-2023 sezonunun ilk resmi maçında Aydın Ticaret Odası (AYTO) İlkokuluspor’u 25-14, 25-17 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etti. Antrenör Ziya Sayar ve sporcularını kutlarız” ifadeleri yer aldı.