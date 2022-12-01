Kuyucaklı öğrencilerden ilk ulusal proje

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri ‘Ege Rüzgarından Elektrik Aldım’ projesi ile Avrupa’ya açıldı.

Kuyucak Mesleki Eğitim Merkezi, 2020 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen 2020-1-TR01-KA 102-085718 numaralı “Ege Rüzgarından Elektrik Aldım” isimli elektrik elektronik alanından oluşan 3 aşamalı mesleki eğitim öğrenci ve personel hareketliliği (KA102) projesi 15 öğrenci ve 3 refakatçi öğretmen ile birlikte tamamlandı. İlçedeki mesleki eğitim merkezinin ilk uluslararası projesi olma özelliği de taşıyan proje ile öğrenciler ilk kez Avrupa’ya açıldı.

İlk uluslararası proje

Projenin Pandemi nedeniyle 2022 yılına ertelendiğini ve kısa bir süre önce tamamlandığını ifade eden Kuyucak Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erbay Aldemir: “Daha önce uluslararası bir projede bulunmayan okulumuz, Danimarka’nın Hurup şehrinde yaptığı proje ile bir ilki gerçekleştirdi. Proje ile öğrencilerimiz üzerinde bir özgüven kaynağı oluşturulmuş oldu. Öğrencilerimiz, mesleki eğitimlerinin yanı sıra bulunduğu yerin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldular. On beş günlük program neticesinde aldıkları ve tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan Europass sertifikası öğrencilerimizin geleceğine yönelik planlamalarında büyük faydaları olacak” dedi.