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Kuyucaklı gençler Çanakkale ruhunu yaşayarak öğreniyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün hayata geçirdiği kültür gezileri kapsamında 65 yaş üstü Kuyucaklıların ardından gençler de kültür gezileri ile tanıştı. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen gezilere Çanakkale ile devam ediliyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk: “Kuyucak Belediyesi Gençlik faaliyetleri kapsamında gençlerimizi Çanakkale ile buluşturuyoruz” dedi.

AYDIN 14.12.2021, 11:11
Kuyucaklı gençler Çanakkale ruhunu yaşayarak öğreniyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün hayata geçirdiği kültür gezileri kapsamında 65 yaş üstü Kuyucaklıların ardından gençler de kültür gezileri ile tanıştı. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen gezilere Çanakkale ile devam ediliyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk: “Kuyucak Belediyesi Gençlik faaliyetleri kapsamında gençlerimizi Çanakkale ile buluşturuyoruz” dedi.

Yaklaşık 5 yıl önce Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından başlatılan ve ilk olarak 65 yaş üstü Kuyucaklıların büyük ilgi gösterdiği kültür gezilerine bu kez gençler dahil oldu. Kuyucaklı gençler için gençlik merkezi başta olmak üzere birçok projeyi ilçede hayata geçiren ve gençlerin kullanımına kazandıran Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk: “Kuyucak Belediyesi Gençlik faaliyetleri kapsamında gençlerimizi Çanakkale ile buluşturuyoruz. Geçtiğimiz Cumartesi günü 7’ncisini düzenledik. Kuyucak Anadolu Lisesi öğrencilerimizi Çanakkale’ye gönderdik. Bu konularda gençlerden çok güzel geri dönüşler ve olumlu tepkiler alıyoruz. Bizim için gençlerimiz çok önemli. Onlar için ne yapsak azdır. Kuyucak Belediyesi olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık. Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte de Çanakkale’ye 65 yaş gurubuna kadar yaşlılarımızı göndermiştik. Pandemi sürecinin ardından da gençlerimizi göndermiş olduk. Olumlu tepkilerin ardından bu gezilerimize devam edeceğiz. Sırada gençlerimizi Anıtkabirle başlamak üzere, meclisimizi, millet kütüphanemizi gezdireceğiz. Dünyada eşi benzeri olmayan Cumhurbaşkanımızın kazandırdığı Millet Kütüphanesini mutlaka gençlerimiz görmeli. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Çanakkale’ye ilk gönderdiğimiz ekipten başlamak üzere Ankara gezilerimizi başlatacağız. Zaten gençlerimizle ilgili, ilçemiz Millet Kıraathanemizde, Gençlik Merkezimizde gençlerimizin hizmetine sunduğumuz ders çalışma imkanları buldukları gibi arkadaşları ile sohbet de edebiliyorlar. Onlara ücretsiz hizmetlerimizi de veriyoruz. Gençlerimiz okullarında eğitimlerine devam ederken, aynı zamanda İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri de gezme ve tanıma imkanı da buluyorlar” dedi.

Kültür gezilerine katılan hatta bazılarının ilk kez Çanakkale ile tanıştığı gezilerdin kendileri için çok farklı bir deneyim olduğunu ifade eden öğrenciler, “Belediye Başkanımız Metin Ertürk’e bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Atalarımızın bizlerin geleceği için verdikleri mücadeleyi, onların kanlarını ve canlarını verdiği, dünyanın en bilinen yeri olan Çanakkale’yi gördüğümüz ve o ruhu yaşadığımız için gurur duyduk. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” dediler.

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