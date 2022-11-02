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Kuyucak genelinde temizlik çalışmaları sürüyor
Kuyucak Belediyesi ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
AYDIN 02.11.2022, 12:59
Kuyucak Belediyesi ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talimatıyla belediye ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezi ve tüm mahallelerde parklarda, sokaklarda temizlik çalışması yapan ekipler Kuyucak’ı pırıl pırıl yapıyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Belediyemiz temizlik personelleri tarafından tüm mahallelerimizde temizlik çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın sağlığı için tüm cadde ve sokaklarımızı temiz tutmak için çalışıyoruz. "Bir Şehir Önce Gönüllerde Kurulur" anlayışıyla daha yaşanabilir bir Kuyucak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.