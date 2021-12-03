Kuyucak doğalgaza kavuştu

Aydın’ın Kuyucak ilçesi, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğalgaza kavuştu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğalgaz, Kuyucak’ın Beşeylül, Fatih ve Yeni Mahallelerdeki konutlarda kullanıma hazır hale geldi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ile birlikte Yeni Mahalle’de doğalgaz bağlantısı yapılan ilk konut sahibi olan Aydanur Şenyayla’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe genelindeki 3 mahallede 31 kilometre hat döşendiğini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “İlçe Kaymakamımız Fehmi Sinan Niyazi ile birlikte, ilçemiz Yeni Mahalle’de doğalgaz bağlantısı yapılan ilk evimize ziyarette bulunduk. Doğalgazın Şenyayla ailemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizde ilk etap üç mahallede 31 kilometre hat döşenmiştir. Güncel abone sayımız 811 olup hedef 3 bin 162 potansiyel aboneye ulaşmaktır. Kuyucak’a yakışır hizmetler ile çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan devam ediyoruz” dedi.

Konut sahibi Şenyayla ise “Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. İlçemize evimize doğalgaz geldi. Çok mutluyum, sevinçliyim. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bu hizmeti bize getirdiği için. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ocakta kullanıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz, kaloriferde kullanıyoruz. Sıcacık, tertemiz oturuyoruz. Bu güzel hizmete yapabilecek bir başkanımız vardı, sağ olsun yaptı” diyerek memnuniyetini dile getirdi.