Kuyucak Belediyespor fırtına gibi esti

Amatör Spor Haftası etkinliklerinde çerçevesinde düzenlenen turnuvalara katılan Kuyucak Belediyespor sporcuları, turnuvadan madalyalarla döndü.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, spor ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Kuyucak Belediyespor, bol kupa ve madalyalı bir hafta geçirdi. Amatör Spor Haftası etkinliklerinde yarışan Kuyucak Belediyespor, çeşitli branşlarda bir çok başarıya imza attı. Efeler Kardeşköy Atletizm Pisti’nde gerçekleşen Amatör Spor Haftası Kros Yarışmaları’na, Kuyucak Belediyespor damga vurdu. Küçükler mix bayrak 800 metre yarışında Abdülbaki Gökçen, Yusuf Tağa, Sude Naz Bayar ve Duru Özdeş’in oluşturduğu Kuyucak Belediyespor A Takımı şampiyon oldu. Aynı yarışta Yasin Tuncelli, Semih Yılmaz, Dilan Özcanbaz ve Elif Belkıran’ın oluşturduğu Kuyucak Belediyespor B Takımı da üçüncü oldu. Yıldız kızlar 2 bin metre yarışında Eflal Sevimoğlu üçüncü ve Yegane Temiz dördüncü oldu. Genç kızlar 2 bin metre yarışında Esma Bozkurt üçüncü ve Raziye Özay dördüncü oldu. Yıldız Kızlar 2 bin metrede Şükran Kapka ikinci oldu. Genç erkekler 3 bin metre yarışında Ali Özcanbaz dördüncü oldu.

Kuyucak Belediyespor Karate Takımı, Efeler Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleşen karate müsabakalarında başarılı oldu. 2015 doğumlu Bahar Deniz Keskin katada üçüncü, 2013 doğumlularda İlyas Can Eryılmaz katada ikinci, Burak Can Arslan katada üçüncü, Poyraz Karasu katada üçüncü ve +40 kilogramda kumitede üçüncü, Yusuf Soysal 40 kilogramda kumitede birinci, Ali Günay 35 kilogramda kumitede birinci, 2012 doğumlularda Ali Efe Eryılmaz 30 kilogramda kumitede üçüncü, Hüseyin Efe Büyükkoç 40 kilogramda kumitede ikinci, Nuriye Gamze Niyazi katada birinci ve +40 kilogramda birinci, Hilal Nur Sevimoğlu katada ikinci ve 40 kilogramda birinci, 2011 doğumlu Zeynep Yağmur Öpöz katada ikinci ve 45 kilogram kumitede birinci olarak Kuyucak’ı gururlandırdı.

Kuyucak Belediyespor Kız ve Erkek Hentbol Takımları Denizli’ye de damga vurdu. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Denizli Hentbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya Kuyucak Belediyespor Kız ve Erkek Hentbol Takımları katıldı. Yarışmalar sonucunda Kuyucak Belediyespor Erkek Hentbol Takımı üçüncü, Kuyucak Belediyespor A Kız Hentbol Takımı şampiyon ve Kuyucak Belediyespor B Kız Hentbol Takımı da üçüncü oldu. Kuyucak Belediyespor Kız Hentbol Takımı Antrenörü Talat Uysal ve Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Fırat Erdil başarıların süreceğini söyledi. Antrenör Fırat Erdil, erkek hentbol takımıyla bir ay gibi kısa bir zamanda başarı yakaladıklarını belirtti.

Spor ve sporcunun dostu Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, ilçeyi başarıya boğan tüm sporcu ve antrenörleri tebrik etti. Başkan Ertürk, “Sporun İlçesi Kuyucak’ta sporu ve sporcuyu Kuyucak Belediyesi olarak desteklerimiz devam edecek” dedi.