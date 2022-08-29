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Kuyucak Belediyesi’nden kadınlara ücretsiz destek
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, Kuyucak Belediyesi’nin de destekleriyle kadınlar ücretsiz kanser taramasından geçirildi.
AYDIN 29.08.2022, 16:59
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, Kuyucak Belediyesi’nin de destekleriyle kadınlar ücretsiz kanser taramasından geçirildi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Mobil KETEM Projesi çerçevesinde Kuyucak Belediyesi işbirliği ile Kuyucaklı kadınlar ücretsiz olarak kanser taramasından geçti. Kuyucak Belediyesi tarafından ilçenin 36 mahallesinden kadınlara özel olarak servis imkanı sağlandı. Toplamda bin 90 kadın taramadan geçirilirken; 895 mamografi ve 195 HPV testi yapıldı.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kanserden korunma ve erken teşhis konusunda halkımızın bilinçlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemizdeki tüm kadınların Mobil KETEM hizmetinden yararlanmasını sağladık" dedi.
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