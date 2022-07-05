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Kuyucak Belediyesi mezarlıkları bayrama hazırlıyor

Kuyucak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

AYDIN 05.07.2022, 13:18
Kuyucak Belediyesi mezarlıkları bayrama hazırlıyor

Kuyucak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kuyucak Belediyesi tarafından devam eden Kuyucak ilçe merkezi ve 28 mahalledeki mezarlık bakım ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahatlıkla ve temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bayramdan önce mezarlıklar hazır hale gelecektir" dedi.

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