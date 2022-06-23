banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Kuyucak Belediyesi, Marmaris yangın bölgesine ekip gönderdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangına müdahale sürerken, yangın bölgesine Aydın’ın Kuyucak ilçesinden de destek ekipleri gitti.

AYDIN 23.06.2022, 21:43
Kuyucak Belediyesi, Marmaris yangın bölgesine ekip gönderdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangına müdahale sürerken, yangın bölgesine Aydın’ın Kuyucak ilçesinden de destek ekipleri gitti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talimatıyla, Kuyucak Belediyesi’ne ait bir iş makinesi ve bir kamyon Marmaris’te devam eden yangın için desteğe gitti. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Yangının bir an önce kontrol altına alınması için bir iş makinesi ve bir kamyonumuzu Marmaris’e gönderdik. İnşallah kısa zamanda yangın kontrol altına alınır. Duamız ve çabamız orman yangınlarının tamamen söndürülmesidir. Allah, çalışan tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun” dedi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu